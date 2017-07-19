В центре Житомира задержали сотрудника облуправления Госэкоинспекции во время получения взятки

В центре Житомира во время получения 3,5 тыс. грн взятки задержан заведующий одного из секторов областного управления Государственной экологической инспекции.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Разоблачение и задержание чиновника проводили сотрудники областного Управления защиты экономики Нацполиции, Управления СБУ и прокуратуры Житомирщины. Он получил 3,5 тысячи гривен неправомерной выгоды.

Деньги чиновник требовал за беспрепятственный вывоз песка и непринятие соответствующих мер реагирования.

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«Сегодня, 19 июля, возле одного из супермаркетов г. Житомира оперативники Управления защиты экономики Житомирской области, сотрудники областного Управления СБУ и следователи прокуратуры задержали чиновника во время получения неправомерной выгоды в размере 3,5 тысяч гривен. Такую сумму заведующий одного из секторов областного Управления экологической инспекции требовал и получил от жителя Чуднова за беспрепятственный вывоз песка и непринятие мер реагирования, предусмотренных функциональными обязанностями эколога»,- уточнили в полиции.

Факт получения неправомерной выгоды был задокументирован, а денежные средства изъяты. Решается вопрос о задержании должностного лица по ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.