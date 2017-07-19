В Кот-д'Ивуаре проводят специальные курсы по гуманному переселению крокодилов (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, крупнейший город Кот-д'Ивуара Абиджан на данный момент переживает экономический подъем и, соответственно, строительный бум, который в свою очередь значительно меняет облик лагуны. Теперь у самой громки воды появляются новые отели, офисы и жилые дома.

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В свою очередь такая человеческая активности повлекла за собой проблему с крокодилами, которые населяют прибрежные территории. Потому, чтобы избежать случаев столкновения людей с этими опасными рептилиями, находящимися под защитой в Кот-д'Ивуаре, была основана программа по перемещению крокодилов. При этом участников программы учат, как безопасно и, главное, гуманно перемещать охраняемых рептилий в национальный парк в часе езды от города.

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При этом сообщается, что после прохождения 10-дневной программы тренировок специалисты отправятся обучать своих коллег по всей стране.

Как отмечают кураторы программы, в течение десятилетий здесь не фиксировались случаи нападений крокодилов, однако близость с рептилиями оказывает на людей, которые заселили территории около воды.