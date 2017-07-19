Прорыв нефтепровода в Одессе: государству нанесен ущерб на более чем миллион гривень (фото, видео)

В ходе прорыва нефтепровода, который эксплуатируется ЧАО «Одеснефтепродукт», произошел разлив нефтепродуктов, которые загрязнили земельный участок площадью 468 м кв. и 187 м кв. Об этом сообщил у себя на страничке Facebook начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук.

По словам чиновника, данное происшествие является нарушением ст. 91 и 96 Земельного кодекса Украины, ответственность за которое предусмотрена ст. 211, и нанесло государству ущерб в размере 1 млн 199,95 грн.

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«ЧАО «Одеснефтепродукт» уже предъявлена претензия о возмещении нанесенного ущерба», — написал Ставнийчук.

Ранее сообщалось, что в Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе.