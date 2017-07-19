На Житомирщине экологи предупредили незаконную добычу песка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, этим ведомством в течение последнего месяца уже второй раз выявлен и зафиксирован факт незаконной добычи песка на территории Житомирской области.

Так, вчера в Коростышевском районе близ села Глибочок на землях ГП «Коростышевский лесхоз АПК» на площади около 4,4 га среди сосен выявлен факт добычи песка.

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"Площадь открытой разработки составляет 0,4 га. На месте добычи полезных ископаемых находилась специализированная техника - экскаватор и грузовые автомобили, которым вывозили песок в направлении Коростышева, были уничтожены лесные насаждения и почва",- сказано в сообщении.

Экологи зафиксировали этот факт, прекратили незаконную деятельность злоумышленников и вызвали полицию.

Сейчас правоохранители осуществляют мероприятия по установлению субъекта хозяйствования, который проводил эту незаконную деятельность. С нарушителей будет взыскан ущерб, нанесенный окружающей среде. Их также обяжут привести земельный участок в надлежащий вид.