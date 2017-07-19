Купаться запрещено: чем опасна гнилая вода для здоровья отдыхающих

Экологическая ситуация и жаркая погода превращают воду в реках и озерах в яд, и такая ситуация ежегодно ухудшается. Проблемные пляжи в столице обозначают желтыми флагами, однако отдыхающие на эти знаки не слишком обращают внимание, говорится в сюжете ТСН.

Об опасности в основном знают, и не отказывают в прохладе ни себе, ни детям. 3-летнего Германа невозможно вытащить из воды, хотя она совсем не прозрачная и какая-то густая на вид. "Стараемся, чтобы он не напился этой воды", - говорят родители.

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Причиной того, что вода цветет, экологи называют человеческую деятельность. Фосфаты – основное действующее вещество недорогих химических средств, они подавляют иммунную систему, вызывают аллергии, а при постоянном накоплении могут поражать мозг, почки, печень и легкие. Вместе со сточными водами фосфаты попадают в реки и создают новую угрозу. Сине-зеленые водоросли есть везде, это на самом деле 90% всего живого на планете, однако при нормальных условиях они почти невидимые.

Но когда вода прогревается, а количество фосфатов достигает критического уровня, начинается то, что в народе называется цветением воды – водоросли начинают активно размножаться, накапливаться, а потом гнить. При этом они очень плохо пахнут и становятся очень хорошей средой для размножения различных болезней.

"Инфекции, вызванные бактериями, протекающих с поражением желудочно-кишечного тракта, с інтоксикаційним синдромом, тошнотой, диареей", - предостерегает инфекционист Татьяна Гайнутдинова.

В грязной воде очень комфортно чувствуют себя даже возбудители менингита и энцефалита – а эти болезни часто заканчиваются летально. Исправить ситуцию можно, если перестать сливать в воду отходы и построить очистные сооружения, которые смогут справиться с нагрузкой. Те, что строили 30 лет назад, свой ресурс исчерпали. В ответственном за столичные водоемы предприятии уверяют, что ситуацию с водорослями контролируют. "Я думаю, что из года в год мы будем уменьшать количество этих водорослей", - говорит в.а. директора КП "Плесо" Олег Юсипенко.