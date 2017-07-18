За полгода на побережье Британии и Франции обнаружили более тысячи мертвых дельфинов

Экологи в Британии и Франции бьют тревогу. По их словам, количество смертей дельфинов из-за деятельности человека достигло наибольшего уровня за последние 14 лет, сообщает DW.

Читайте такжеОбученные ВМС США дельфины займутся спасением последних 30 морских свиней

За последние полгода на атлантическом побережье Франции и северо-западе Британии было обнаружено более тысячи останков дельфинов. В большинстве случаев причина их смерти - попадание в рыболовные сети. Экологи заявляют о необходимости усовершенствования законодательства, которое регулирует использование таких сетей.

Как сообщал УНИАН, в июне в Одесской области во время рейда пограничники обнаружили около 2 км браконьерских сетей, в которых запутались и погибли семь дельфинов, занесенных в Красную книгу Украины.