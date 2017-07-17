Тука: главная экологическая проблема Донбасса – минерализация. Пути решения должен искать экспертный совет

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Апострофу" рассказал об экологической ситуации на Донбассе и о путях ее решения, которые он видит.

Тука считает, что в ситуации с экологией Донбасса мы каждый день танцуем на одних и тех же граблях.

«Почти ежедневно получаем этими граблями по лбу, но все равно рассказываем и себе, и нашим гражданам, будто этого не существует и все в порядке. Вот скажите мне, пожалуйста: разве лишь только в прошлом году стало известно о существовании проблемы, в частности, со свалкой в [Больших] Грибовичах (здесь находится свалка, которая принимала бытовые отходы со Львова. В 2016 году на свалке в Грибовичах произошел обвал мусора и пожар - погибли три человека, тело четвертого до сих пор не нашли. После этого решили не убирать мусор - за год найти новую свалку для мусора со Львова не удалось, в городе начался так называемый мусорный кризис - УНИАН), и проблемы с мусоропереробкой вообще по Украине? Нет. Я лично косвенно знал об этой проблеме еще с середины 1990-х годов. Потому что общался с инвесторами, которые приходили и предлагали заняться решением этой проблемы», - говорит Тука.

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«О сплошной нерентабельности и необходимости закрытия шахт на Донбассе я знал с середины 1980-х годов. Еще во времена перестройки в Советском Союзе уже исходила эта информация.

О том, что существует огромная экологическая опасность, которая появилась после того, как началось затопление неконтролируемых шахт на неконтролируемых территориях, я слышал с первого месяца прибытия на Луганщину в качестве председателя ВГА», - отметил он.

«Если бы не погибли люди в Грибовичах, [мэр Львова Андрей] Садовый так до сих пор и возил бы туда свой мусор. Если бы я на "5 канале" не сказал об экологической проблеме на Донбассе - все так бы и продолжали делать вид, что всё в порядке и все в порядке? Замалчивание проблем никогда ни одной из них не решило и не решит. Можно некоторое время делать вид, что проблемы не существует. Можно делать вид, что проблемы не существует, но параллельно решать ее. Я не вижу ни первого, ни второго. Сплошное замалчивание и "ничегонеделание"», - говорит Тука.

Георгий Тука отмечает, что экологические проблемы на Донбассе накапливались десятилетиями и все эти годы их никто не решал.

« Мне уже более 50 лет - и сколько я живу, столько и слышу про экологические проблемы на Донбассе. Но все эти годы никто не решал все эти проблемы! Я же не говорю, что они возникли сегодня, совсем нет. Так же, как и бедные Грибовичи. Десятилетиями все это накапливалось. Все, что сейчас происходит, в частности, война, передача одними идиотами из наших рук в руки вторых идиотов шахт, принятия этими вторыми идиотами решение о затопления этих шахт - это лишь катализатор. Но ведь это не природные явления негативного!»

Тука убежден, что надо искать пути решения и эти решения должен искать экспертный совет.

«Есть эксперты мирового уровня. Надо их собирать, надо обсуждать ситуацию, искать пути решения проблем и искать средства. В конце концов, на том бедном Донбассе платятся огромные налоги за нанесение экологического ущерба. На Донбассе главная угроза - это минерализация. На днях буквально на одном из наших каналов был Мустафа Джемилев. И он рассказывал, что творится в Крыму сейчас, когда там уже поля белого цвета стали. Потому что прекратились поставки воды по каналу, начали бурить скважины и даже потанцевали: вода есть... А оказалось, что уровень минерализации этой воды такой, что она непригодна для использования. Нужны современные технологии очистки. А этим никто не занимается».

Тука уверен, что если ничего не сделать - мы получим пустыню и на Донбассе, и в Крыму.

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«А я не вижу, чтобы кто-то делал. Одни только ответы, что либо нет средств, либо нет проблемы. Проблема есть - это без сомнения. То, что нет средств - понятно. Но это означает лишь, что надо искать те средства. А не замалчивать наличие проблемы. Когда речь заходит о необходимых средствах - говорят больше о деньгах на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. А вот об экологии речи действительно не идет.

Если мы будем так себя вести, зачем нам что-то там восстанавливать, если там жить нельзя будет? Что восстанавливать?! Сколько себя помню, всегда в том регионе были проблемы с экологией и водоснабжением. Взять хотя бы тот пример, что специально построили этот канал, который, несмотря на все законы физики, подает воду не сверху вниз, а наоборот - снизу вверх (канал Северский Донец - Донбасс. Канал энергетического типа - перемещение воды обеспечивается с помощью насосных станций - УНИАН)? Ну, пожалуй, хоть немножко мозги включите! Что же у нас все так "хорошо"? Как страусы, головы в песок - только с*аки торчат?..»