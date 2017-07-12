В чешском зоопарке похвастались сразу пятью детенышами редкого белого льва (фоторепортаж)

Сразу пять детенышей редкого белого льва родились в частном зоопарке Дворец в Чехии еще в начале мая этого года. Теперь же фотографы Reuters показали, как себя чувствуют уже двухмесячные будущие цари и царицы зверей.

В зоопарке сообщают, что их родители были завезены в зверинец в прошлом году и очень быстро смогли адаптироваться. В то же время это первый случай рождения белых львят в зоопарках не только Чехии, но и Словакии (и, соответственно, Чехословакии).

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При этом обычно у львов в потомстве бывает 2-3 детеныша, очень редко 4, поэтому появление сразу 5 львят в чешском зоопарке является большим успехом в разведении львов.

Отметим, что белые львы не считаются отдельным подвидом, а их светлый цвет объясняется генетической мутацией. Однако они не считаются альбиносами, ведь цвет глаз и кожи у них как у обычных львов.

Как сообщал УНИАН, ранее в чилийском зоопарке показали львят, которые появились на свет после уникальной операции у их стерилизованного отца.