Венгерский госпиталь помогает травмированным птицам вернутся в небо (фоторепортаж)

В Венгрии уникальный ветеринарный госпиталь спасает жизни диких птиц, в том числе тех, которые получают тяжелые травмы во время долгой миграции в Африку, спасаясь от суровых зим Северной Европы, сообщает Reuters.

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В частности, госпиталь, расположенный на территории Национального парка Хортобадь, лечит таких редких птиц, как журавли, аисты и орлы, которые травмируют ноги или крылья, налетая на линии электропередач. Кроме того, врачи необычного госпиталя спасают жизни птицам, которые сталкиваются с транспортными средствами на автомобильных дорогах или становятся жертвами отравлений.

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Также в госпитале выкармливают птенцов, выпавших из гнезда или оставшихся без родителей.

Врачи госпиталя лечат на стационаре охраняемые виды птиц начиная с 1999 года, предоставляя им протезы и фиксаторы для крыльев. При этом около 40% пернатых пациентов в итоге возвращается в дикую природу после полного выздоровления. Те же птицы, которые уже не могут жить на воле, остаются жить на территории заповедника, который ежегодно посещают десятки тысяч людей.

Кроме того, больница служит в качестве учебного центра.

Как сообщал УНИАН, ранее на Днепропетровщине обнаружили редкую желтую цаплю, занесенную в Красную книгу как редкий, исчезающий вид.