В Интернете появилась онлайн-трансляция жизни бурых медведей на Аляске

В Google Earth теперь можно в режиме реального времени наблюдать за бурыми медведями на Аляске

Проект был реализован совместно с компанией Explore.org, которая занимается вопросами дикой природы и ведет несколько прямых трансляций из разных уголков мира, сообщает Еспресо со ссылкой на Mashable.

Для того чтобы просмотреть онлайн-трансляции, нужно открыть приложение Google Earth и в меню в левом верхнем уголке экрана выбрать пункт "Voyager", а в нем - вкладку "Nature".

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С помощью новой функции Google Earth можно, в частности, наблюдать за бурыми медведями в Национальном парке Катмай на Аляске.

У реки Брукс в парке было установлено 5 камер, и пользователи могут свободно переключаться между ними.

Карта установленных камер. В боковом меню - описание локаций и видеоплеер.