В течение суток пожарные Житомирщины ликвидировали 3 возгорания в природных экосистемах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 8 июля огнеборцы Житомирщины трижды выезжали для тушения пожаров сухостоя в разных районах области.

Больше всего сухостоя сгорело в селе Ягнятин Ружинского района. Сообщение о возгорании било зафиксировано вчера в 13:03. Там уничтожено 2 га сухой травы. На месте происшествия огнеборцы выяснили, что сухая растительность горит на открытой территории. Со всех сторон участка - грунтовая дорога, поэтому угрозы распространения огня на другую территорию не было. Силами бойцов ГСЧС в 13:25 пожар било локализировано, а в 14:39 – ликвидирован.

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Кроме того, спасатели тушили сухостой в урочище Купье Олевского района, где огнем пройдено 0.025 га сухой травы. Также в селе Щиглиевка Коростышевского района сгорел 1 га сухостоя. В результате всех пожаров погибших и травмированных не обнаружено. Причины возгораний сейчас устанавливают специалисты.

В общем, с начала года на территории Житомирской области произошло 192 пожара в природных экосистемах. Среди них: 9 - в лесных массивах, 8 - на торфополях, также зафиксировано 175 возгораний сухой травы. Огнем пройдено около 285 га территории.

Спасатели призвали жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. «Категорически запрещается разводить костры вблизи сухой растительности и оставлять окурки или спички на травянистой подстилке»,- говорится в сообщении.