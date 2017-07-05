Зубко рассказал, как будет решаться проблема экологической опасности на Донбассе

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко рассказал, как будут решать экологическую проблему на Донбассе, как сообщает "5 канал".

"В Донецкой, Луганской областях критическая инфраструктура. Это не только водопроводы и водоотведение, но и вопросы электроснабжения, газоснабжения – постоянно под угрозой постоянных атак. В этом году начиная с января, когда была обстреляна Авдеевка, когда было прекращено газоснабжение, электроснабжение, мы сейчас составляем ту инфраструктурную карту, где нам нужно строить резервные линии по электроснабжению или водоснабжению", – отметил Зубко.

"Мы четко понимаем то, что сегодня обстрелы ДФС, которая находится в районе Авдеевки, есть постоянные перебои с водой для 300 тыс. абонентов, сегодня является угроза, которая существует для Мариуполя, потому что именно "Вода Донбасса" из Северского Донца поставляется до Мариуполя, есть другие проекты, которые позволяют из тех источников, которые есть вокруг, построить резервные возможности для поставки воды", - рассказал министр.

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"Экологическая опасность с точки зрения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, об этом мы несколько раз поднимали вопрос в Европейском Союзе и Европарламенте. Недавно состоялся визит Ирины Геращенко с евродепутатами, где мы провели заседание экологического штаба в Донецкой области, показали, что мы делаем со своей стороны для того, чтобы эту ситуацию контролировать. То, что происходит с той стороны, действительно, есть сегодня подтопления шахт, оно влияет на нашу территорию и является экологической угрозой. Но вопрос в том, что она будет увеличиваться, если ничего не делать. Поэтому с одной стороны мы проработали план, что мы делаем с нашей стороны и просим и требуем привлечь все международные организации для того, чтобы контролировать экологическую ситуацию с той стороны... Есть определенная угроза в "серой зоне", это линия соприкосновения, где постоянно происходят боевые действия, и здесь мы понимаем, если не будут выполняться Минские соглашения, то нам нужно привлекать резервные линии", – пояснил он.