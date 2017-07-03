В Чернобыльской зоне полиция задержала двух сталкеров

Работники отдела полиции зоны ЧАЭС во время патрулирования зоны отчуждения на территории Припяти выявили двух сталкеров из Одессы.

Как сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области, в отношении задержанных мужчины и женщины составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Читайте такжеНа Житомирщине задержали трех киевлян, которые пытались незаконно попасть в Чернобыльскую зону

Материалы направлены в районный суд для принятия решения.

Ранее Житомирские пограничники задержали в Чернобыльской зоне двух сталкеров-иностранцев.