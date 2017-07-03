В Чернобыльской зоне полиция задержала двух сталкеров
Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Работники отдела полиции зоны ЧАЭС во время патрулирования зоны отчуждения на территории Припяти выявили двух сталкеров из Одессы.
Как сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области, в отношении задержанных мужчины и женщины составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Читайте такжеНа Житомирщине задержали трех киевлян, которые пытались незаконно попасть в Чернобыльскую зону
Материалы направлены в районный суд для принятия решения.
Ранее Житомирские пограничники задержали в Чернобыльской зоне двух сталкеров-иностранцев.