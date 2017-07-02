Жебривский посоветовал Туке молчать об экологической катастрофе на Донбассе

Глава Донецкой области Павел Жебривский ответил на заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки об экологической катастрофе на Донбассе и необходимости отселения людей.

"Иногда лучше молчать, чем говорить. Министр экологии Остап Семерак в Бахмуте лично проверил: радиационный фон в норме. Такие заявления, как делает Тука – это вред в первую очередь для экономики целого региона. Есть ли в Донецкой и Луганской экологические проблемы? Безусловно, есть. И на контролируемой территории мы их решаем совместно с органами центральной и местной власти", – написал Жебривский на своей странице в соцсети.

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По его мнению, если Георгий Тука таким образом хотел привлечь внимание международного сообщества к этому вопросу, то впредь ему следует быть более конкретным в высказываниях.