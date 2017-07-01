В Одесской области открыли экопарк "Картал" с водяными буйволами

В Ренийском районе Одесской области открыли экологический парк «Картал» с водяными буйволами, которые способствуют улучшению пойменных экосистем дельты реки Дуная и Придунайских озер.

Как говорится в сообщении Ренийской районной государственной администрации, парк расположен на территории села Орловка, куда прошлой осенью в качестве эксперимента завезли стадо из 14 карпатских буйволов.

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В настоящее время буйволы полностью адаптировались, поголовье стада выросло на две единицы.

«Кроме того, для возрождения этой территории в парк планируют заселить диких лошадей», - отметили в РГА.

В экопарке создана минимальная инфраструктура: тропы, указатели, наблюдательная вышка, информационные стенды для людей, которые хотят узнать о ценностях Дунайской поймы, орнитофауне, местных видах растений и животных и пр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года в Одесскую область доставили экспериментальное стадо водяных буйволов карпатского типа. Водяные буйволы являются естественными мелиораторами, поддерживающими водные протоки, поедая водную растительность и расчищая заиленные участки. При отсутствии открытой воды животные могут самостоятельно выкапывать небольшие озера, которые привлекают диких птиц, пресмыкающихся и беспозвоночных, служат очагами биоразнообразия.

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Справка УНИАН. Экспериментальное стадо буйволов создается в рамках проекта «Комплексное использование ресурсов пойм», который реализуется в рамках проекта Climate Firum East II. Последний призван объединить общественные организации, повысить их эффективное участие в диалоге с властью по вопросам адаптации к изменению климата.

Проект реализуется в пяти странах: Армении, Грузии, Беларуси, Молдове и Украине. Всемирный фонд природы WWF обеспечивает экспертную поддержку и координирует реализацию проекта в Молдове, Украине и Беларуси. Украинский координатор проекта - Национальный экологический центр Украины. Финансирование - Евросоюза, ADA и Австрийского Красного Креста.