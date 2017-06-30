Геращенко предупредила Россию о последствиях от возможной техногенной катастрофы на Донбассе

Представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет об ухудшении экологической ситуации на оккупированном Донбассе и то, что РФ не осознает страшнейших последствий для ее территории в случае возможной техногенной катастрофы на оккупированном Донбассе.

Об этом Геращенко сообщила в комментарии УНИАН.

«Позиция Украины - мы заинтересованы в реализации Минских соглашений, в их выполнении, в том, чтобы РФ наконец начала выполнять Минские соглашения, чтобы произошла демилитаризация и деоккупация Донбасса», - заявила она.

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Геращенко отметила, что для Украины ключевыми блоками Минских соглашений являются сфера безопасности и гуманитарный.

«Очень сложным становится экологическое состояние Донбасса. Экологическая проблематика приобретает остроту. Это просто удивительно, поскольку РФ не осознает, что для ее территории будут на самом деле страшнейшие последствия, если, не дай Бог, случится техногенная катастрофа (на Донбассе - УНИАН). Затоплены шахты на оккупированной территории, на нескольких предприятиях в течение двух лет не дают провести ремонтные работы, от этого страдает технологический цикл, может возникнуть просто беда. Весь этот ужас попадает в грунтовые воды, грунтовые воды дают это все в реки, реки это несут к Азовскому морю. Это все, что коснется всех. Я не понимаю, как можно занимать позицию - чем хуже, тем лучше», - добавила она.

«Поэтому гуманитарная, экологическая составляющая являются очень важными, приоритетными. В этом контексте украинская сторона видела бы эти важные темы переговоров и очевидно, что продвижение в этих блоках создало бы фундамент для продвижения в политическом блоке (Минских соглашений)», - резюмировала первый вице-спикер.