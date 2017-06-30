Травяные крыши стали новым трендом в архитектуре (видео)

Идея использовать травяное покрытие на домах появилась в Норвегии и на Фарерских островах. По словам местных жителей, травяные крыши – это удобно и экономично. Строительный материал всегда под рукой, особого ухода такие крыши не требуют.

Такие крыши обеспечивают надежную тепло- и гидроизоляцию, стабилизируют температуру в доме. Также они отличаются длительным сроком службы.

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Заботящимся об экологии понравилась идея зеленой крыши. Подобные элементы экстерьера начали использовать в США, ОАЭ, Англии. Травяные крыши можно увидеть на гостиницах и ресторанах, остановках общественного транспорта и жилых домах.