Травяные крыши стали новым трендом в архитектуре (видео)
11:39, 30 июня 2017Экология
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Природные материалы в оформлении домов стают все популярнее.
Зеленые крыши экологичны и стабилизируют температуру в доме / скриншот УНИАН
Идея использовать травяное покрытие на домах появилась в Норвегии и на Фарерских островах. По словам местных жителей, травяные крыши – это удобно и экономично. Строительный материал всегда под рукой, особого ухода такие крыши не требуют.
Такие крыши обеспечивают надежную тепло- и гидроизоляцию, стабилизируют температуру в доме. Также они отличаются длительным сроком службы.
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Заботящимся об экологии понравилась идея зеленой крыши. Подобные элементы экстерьера начали использовать в США, ОАЭ, Англии. Травяные крыши можно увидеть на гостиницах и ресторанах, остановках общественного транспорта и жилых домах.
Травяные крыши стали новым трендом в архитектуре
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