В Запорожской области массово сбрасывают в Азовское море нечистоты – активист

В Запорожской области около 40 баз отдыха массово сбрасывают в Азовское море нечистоты. Об этом на своей странице в Facebook написал общественный деятель Максим Иванищев.

«Очень хорошо, что видео не передает запах. Коричневая взвесь в полосе прибоя Азовского моря – это дерьмо, которое, по нашей информации, более 40-ка баз отдыха сбрасывают в Утлюкский и Молочный лиманы, которые сообщаются с морем, а также непосредственно в море», - написал Иванищев.

В качестве примера он опубликовал видео, снятое в районе курорта Кирилловка в Запорожской области.

При этом Иванищев заявляет, что вопросом даже занимались комиссия обладминистрации, однако в конечном итоге запустила все эти базы отдыха, «предварительно обилетив их порядка 1000$ с базы».

Как сообщал УНИАН, ранее ученые нашли самый загрязненный в мире остров.