Геращенко в очередной раз подчеркивает, что экологическая ситуация на Донбассе является взрывоопасной

Экологическая ситуация на Донбассе взрывоопасная, в том числе ситуация с шахтами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается критической.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, 7 шахт полностью разрушены и не могут быть восстановлены. Всего на оккупированных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых из них украдено и вывезено оборудование.

«Некоторые подтоплены до критической черты, и там нужно немедленно откачать воду, иначе произойдет непоправимое: оползни, загрязнение грунтовых вод, рек», - подчеркнула Геращенко, отметив, что оккупанты не пускают на эти объекты экспертов из Германии, которые готовы немедленно выехать и оказать помощь.

Также Геращенко назвала критической ситуацию с Авдеевским коксохимом, где нужно провести ремонт системы водоснабжения в районе Ясиноватой.

«Мне кажется, что сейчас экологические проблемы Донбасса выходят на первый план после безопасности и гуманитарной составляющей. Здесь очень важно внимание мира. Мы рады, что евродепутаты, которые побывали в Авдеевке, проинформируют своих коллег об уровне угроз», - сказала первый вице-спикер.

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Она отметила, что эта проблема требует усиленного внимания на высшем уровне, иначе беда «накроет» не только пострадавший от войны регион, но и на много большую по площади территорию.

Как сообщал УНИАН, депутаты Европейского парламента Петрас Аустревичус и Анна Фотыга, а также послы Словении, Хорватии, Португалии в Украину 23 июня вместе с Геращенко посетили Донбасс и договорились активизировать усилия по информированию ЕС об экологических проблемах региона.

«Тема экологии, возможной техногенной катастрофы на Донбассе будет одной из ключевых на заседании парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС, которое состоится осенью в Украине», - сообщила первый вице-спикер.