В Киеве прошел показ эко-одежды от французского дизайнера (фото)

В Киеве прошел показ эко-одежды от французского дизайнера Ісагус Тош.

Черные мусорные пакеты, резиновые перчатки и обертки от конфет, бутылочки из-под йогуртов – это лишь некоторые материалы, из которых бренд Isagus Extroversions создает одежду и аксессуары, пишет День.

Дизайнер уже несколько лет живет в Киеве. Свою одежду Ісагус представляет в столице уже не впервые. Для мастерицы тема защиты окружающей среды является важной.

Ісагус родом из швейцарской Женевы, до недавнего времени жила в Вашингтоне. Свою одежду она представляла на масштабных арт-выставках, Нью-Йоркской неделе моды и даже на инаугурации экс-президента США Барака Обамы в 2013 году. Коллекция Obamania создана с агитационных плакатов Обамы, которые Ісагус нашла очень эстетичными. Команда американского президента заинтересовалась проектом и предложила представить его во время инаугурации, что и было сделано.

Каждое платье или аксессуар Ісагус создает в единственном экземпляре, хотя один материал может использовать несколько раз.

«Делаю не коллекции, а визуальные истории о всем, что мне не нравится на планете: оружие, загрязнение окружающей среды, - говорит Ісагус. – Каждое платье имеет имя, историю и посыл, который доносит до людей. И я пытаюсь проникнуть в мир моды, ведь меня приглашают на недели моды, чтобы рассказать людям, как лучше потреблять разные ресурсы. Моя работа – не столько дизайн, сколько перформанс. В молодости я была очень застенчивой, и это – способ выразить то, что внутри меня, без слов».