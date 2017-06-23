Экологический налог не стимулирует предприятия снижать негативное воздействие на окружающую среду - Семерак

Субъекты хозяйствования уплатили в общий фонд государственного бюджета и спецфонды местных бюджетов 4,2 млрд грн экологического налога в 2016 году. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, во время часа правительства в Верховной Раде.

«Анализ использования средств на протяжении последних лет свидетельствует о том, что эконалог используется неэффективно. Только в 2016 году субъекты хозяйствования уплатили около 4,222 млрд грн, из которых 842 млн грн поступили в общий фонд госбюджета, а на природоохранную программу была направлена только четвертая часть этих средств. Остальные средства остались в общем фонде бюджета и были направлены на задачи, которые не связаны с природоохранной деятельностью. Также, 3,638 млрд грн эконалога поступили в спецфонды местных бюджетов из которых было использовано 1,222 млрд грн по всей Украине», - сказал министр.

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По словам Семерака, на данный момент 25% средств от экологического налога остаются в бюджете территориальной общины, на территории которой он был уплачен, 55% перечисляются в областной бюджет, а еще 20% – в общий фонд госбюджета.

Также он отметил, что наибольшими плательщиками экологического налога являются предприятия металлургической, добывающей, перерабатывающей отрасли экономики, а также жилищно-коммунальный и топливно-энергетический сектор.

Семерак также отметил, что экологический налог не стимулирует предприятия уменьшать негативное влияние на окружающую среду из-за низкой ставки налога.

«Экологический налог, к сожалению, не выполняет свою функцию – стимулировать предприятия к снижению негативного влияния на окружающую среду. Это происходит потому, что его ставка является настолько маленькой в сравнении с необходимыми инвестициями по модернизации, что предприниматели принимают решение не инвестировать», – отметил министр.

Кроме того Остап Семерак надеется на рассмотрение парламентом до конца сессии нескольких законопроектов, касающихся реформы природной среды.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству в парламенте, министр высказал мнение, что существует необходимость в усовершенствовании бюджетного и налогового законодательства в части повышения финансовой дисциплины, а также, в частности, повышение ставки экологического налога.

«Назрела ситуация, когда мы должны ввести новые стимулирующие инструменты для экологической модернизации предприятий-загрязнителей», - добавил Семерак.

Министр также подчеркнул, что усовершенствования требует механизм распределения средств между местными бюджетами.

«Крайне важным является обеспечение надлежащего контроля за финансовым использованием и эффективностью использования средств как из местных бюджетов, так, наконец, и Государственного бюджета. Над этим Министерство природы работает и будет предлагать свои механизмы правительству и парламенту», - сказал Семерак.

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Подводя итоги, он выразил надежду, что «на следующей сессионной неделе у нас найдется возможность рассмотреть еще несколько законопроектов, касающихся реформы окружающей природной среды».

Как сообщал УНИАН, ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявлял, что средства, полученные от уплаты экологического налога, 80% которых остаются в местных бюджетах, используются неэффективно.