В Днепре спасатели два часа снимали с дерева енота. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Животное, которое заблудилось и вместо леса пошло в город, увидели местные жители. Люди вызвали зоозащитников и спасателей.

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Они тщетно пытались снять енота. Животное никак не хотело слезать с ветки. При этом самостоятельно спуститься на землю енот не мог, потому что залез очень высоко. Выманить его смогли только вкусностями.

Спасенного енота отвезли в приют для животных, после обследования врачей его выпустят на свободу.

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