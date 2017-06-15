На Тернопольщине до конца года планируют переработать 5 тыс. тонн экологически опасных животных отходов

В Тернопольской области до конца года планируют наконец переработать 5 тыс. т животноводческих отходов, которые создают экологическую угрозу под Тернополем. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, во время выездного совещания на Тернопольский филиал ГП «Укрветсанзавод» в пригородном селе Остров председатель ОГА Степан Барна поручил руководству предприятия в течение 10-15 дней подготовить проектно-сметную документацию, определить подрядчика и начать строительство лагуны для преобразования отходов в органические удобрения.

По предварительным данным, процесс строительства должен занять 3-4 месяца.

Совещание повели в связи с тем, что через натиск нескольких тысяч тон животных отходов, которые годами не переделывали, снесло ограждение и останки животных высыпались за пределы предприятия. В совещании приняли участие также в. а. директора ГП «Укрветсанзавод» Сергей Заглоцький и начальник главного управления Держпродспоживслужби в Тернопольской области Василий Хомінць.

Барна отметил, что из-за безответственности и бесхозяйственности руководства завода Тернопольщина чуть не оказалась на грани экологического бедствия, ведь животноводческие остатки завод принимал, однако не переделывал.

«Есть несколько вопросов, которые нужно урегулировать немедленно. В частности, речь идет о юридически-правовой стороне. Ведь с 2012 года ветсанзавод утратил статус юридического лица и стал филиалом ГП «Укрветсанзавод». При этом в течение 2012-2015 годов на территорию предприятия осуществлялся завоз отходящих материалов с целью утилизации, которая не проводилась. За то время уже накопилось около 4,5-5 тысяч тонн животноводческих отходов», – отметил Барна.

В 2016 году в соответствии с распоряжением председателя Тернопольской ОГА, а также решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности останки животных на данное предприятие завозить запретили. Однако вопрос с утилизацией уже накопленных отходов остался открытым.

Во время совещания Заглоцький пообещал обеспечить полную локализацию отходов, чтобы не допустить их распространение и исключить дальнейшее попадание в водные артерии и осуществить мероприятия по валованию.

«В пределах двух недель руководство «Укрветсанзавода» должно обратиться к проектной организации, чтобы подготовить проект и сметную документацию для осуществления соответствующих действий по обеспечению финансированием этого проекта. Тогда же нужно найти подрядчика – исполнителя работ для строительства специальной лагуны. Надеемся, что уже через три-четыре месяца нам удастся превратить все эти остатки в органические удобрения. В то же время, для нас сегодня является принципиальным вопрос о привлечении к ответственности, в том числе и уголовной, тех должностных лиц, которые были причастны к развалу данного предприятия, аккумулированию отходов, что, собственно, привело практически к условиям экологического бедствия», – сказал во время совещания Барна.