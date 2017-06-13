Из-за прорыва канализации на окраине Харькова нечистоты загрязнили поля и пруды (видео)

В Харькове произошло локальное экологическое бедствие: среди поля, на окраине города, прорвало канализацию. Нечистоты затопили поле и попали в местные пруды, в которых сразу подохла вся рыба. Неприятный запах окутал близлежащие к полю кварталы, но, несмотря на жалобы горожан, аварию не ликвидировали целую неделю, говорится в сюжете ТСН.

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На грязную вонючую лужу среди поля Инна наткнулась неделю назад, когда гуляла с собаками. Одну из канализационных труб, которые пролегают под этими полями прорвало. Женщина сразу вызвала аварийную службу, но неделю коммунальщики ничего не делали. Жители прилегающих к полю домов не раз звонили в аварийную службу, но реакции на жалобы не было.

Пока местные ждали, что аварийная служба наконец приедет ликвидировать прорыв, нечистоты растеклись полями и огородами, и в конце концов попали в местные пруды.

Зловонный поток быстро добрался первого в системе прудов водоема, вследствие чего живописное озерцо превратилось в черную лужу, где сразу же вымерла вся рыба. Этот пруд - привычное место отдыха для местных, однако теперь, из-за вони, люди к нему даже не приближаются.

В администрации района объясняют, что об аварии знают, но помочь не могут, потому что прорванную трубу должно обслуживать частное предприятие, у которого на балансе стоит канализация нескольких местных заводов.

Отмечается, что двое суток ТСН пыталась связаться с фирмой, которая отвечает за аварийный участок канализации, но ни на один звонок так и не ответили. Тем временем сегодня утром, через неделю после прорыва трубы, аварию начали ликвидировать, но не частная фирма, а коммунальный водоканал.

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Коммунальщики говорят, что ликвидируют порыв в ближайшее время. А с озера, где погибла рыба, экоинспекция взяла пробы воды, чтобы понять, что же отравило пруд.