Реконструкция очистного оборудования на Дарницкой ТЭЦ улучшит экологию на левом берегу Киева - Кличко

Реконструкция газоочистного оборудования котлоагрегатов на Дарницкой ТЭЦ позволит решить ряд экологических вопросов левого берега столицы. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время рассмотрения вопроса о принятии инвестиционной программы ООО «Евро-Реконструкция» на заседании НКРЭКУ.

Читайте такжеКличко призвал Нацкомиссию помочь в решении экологических проблем на левом берегу«Я сегодня приехал на заседание, чтобы поставить важный для киевлян вопрос, с которым городские власти уже обращалась в комиссию. Речь идет о реконструкции газоочистного оборудования котлоагрегатов на Дарницкой ТЭЦ. Такая реконструкция позволит улучшить экологическую ситуацию на левом берегу Киева. И сегодня принципиально важным для решения экологических проблем левого берега столицы является решение НКРЭКУ о принятии инвестиционной программы ООО «Евро-Реконструкция» для такой реконструкции», - отметил мэр.

Виталий Кличко отметил, что вопрос экологии является важным для киевлян, которые проживают рядом с Дарницкой ТЭЦ. Жители близлежащих домов особенно обеспокоены работой золо-шлакоотвала, который в народе называется озеро «лихорадка», и негативными последствиями его работы для окружающей среды.

«Городские власти поддерживают инициативу изменить систему удаления твердых отходов сжигания угля на более современную чтобы улучшить экологическую ситуацию в Дарницком районе столицы. И, подчеркну: очень важно, что выполнение указанных работ не приведет к увеличению тарифа ни на тепловую, ни на электрическую энергию для потребителей. Городская администрация совместно с представителями общественности будет контролировать ход выполнения работ на Дарницкой ТЭЦ и соблюдение технических требований», - подчеркнул городской председатель.

Виталий Кличко отметил, что «Евро-Реконструкция» должна принять все меры ради безопасного функционирования «лихорадки», пока объект не будет рекультивирован.

«Это особенно важно в жаркий период, чтобы пыль и другие загрязняющие вещества не попадали на территорию жилых массивов», - сказал мэр Киева.