Реконструкция очистного оборудования на Дарницкой ТЭЦ улучшит экологию на левом берегу Киева - Кличко
Киевляне, проживающие рядом с Дарницкой ТЭЦ особенно страдают от ее работы.
Реконструкция газоочистного оборудования котлоагрегатов на Дарницкой ТЭЦ позволит решить ряд экологических вопросов левого берега столицы. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время рассмотрения вопроса о принятии инвестиционной программы ООО «Евро-Реконструкция» на заседании НКРЭКУ.
Читайте такжеКличко призвал Нацкомиссию помочь в решении экологических проблем на левом берегу«Я сегодня приехал на заседание, чтобы поставить важный для киевлян вопрос, с которым городские власти уже обращалась в комиссию. Речь идет о реконструкции газоочистного оборудования котлоагрегатов на Дарницкой ТЭЦ. Такая реконструкция позволит улучшить экологическую ситуацию на левом берегу Киева. И сегодня принципиально важным для решения экологических проблем левого берега столицы является решение НКРЭКУ о принятии инвестиционной программы ООО «Евро-Реконструкция» для такой реконструкции», - отметил мэр.
Виталий Кличко отметил, что вопрос экологии является важным для киевлян, которые проживают рядом с Дарницкой ТЭЦ. Жители близлежащих домов особенно обеспокоены работой золо-шлакоотвала, который в народе называется озеро «лихорадка», и негативными последствиями его работы для окружающей среды.
«Городские власти поддерживают инициативу изменить систему удаления твердых отходов сжигания угля на более современную чтобы улучшить экологическую ситуацию в Дарницком районе столицы. И, подчеркну: очень важно, что выполнение указанных работ не приведет к увеличению тарифа ни на тепловую, ни на электрическую энергию для потребителей. Городская администрация совместно с представителями общественности будет контролировать ход выполнения работ на Дарницкой ТЭЦ и соблюдение технических требований», - подчеркнул городской председатель.
Виталий Кличко отметил, что «Евро-Реконструкция» должна принять все меры ради безопасного функционирования «лихорадки», пока объект не будет рекультивирован.
«Это особенно важно в жаркий период, чтобы пыль и другие загрязняющие вещества не попадали на территорию жилых массивов», - сказал мэр Киева.