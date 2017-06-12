Студенты тайваньского университета создали эскимо со 100 образцов загрязненных водоемов (фото, видео)

На первый взгляд порции эскимо напоминают фруктовый лед из каких органических составляющих, однако их лучше не пробовать – это мороженое изготовлено с особой целью.

Каждую порцию создали студенты Национального тайваньского университета искусств из загрязненных водоемов Тайваня для проекта "Polluted Water Popsicles", пишет Украинская правда. Жизни.

Своей инициативой тайваньцы пытались в очередной раз привлечь внимание к неконтролируемому засорению водных ресурсов своей страны.

Материал для мороженого студенты брали из 100 различных водоемов Тайваня, а форму любимых сладостей воссоздали с помощью прозрачной полиэфирной смолы.

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Они даже сделали для них обертки, на которых было видно, из какого региона была взята вода.

По словам создателей проекта, водоемы имели различные уровни загрязнения, однако более 90% составлял пластик.