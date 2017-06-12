В Одесской области в заповеднике нашли останки крупного древнего животного

В Одесской области на территории национального природного парка (НПП) «Тузловские лиманы» обнаружены останки крупного древнего животного.

Как сообщил УНИАН руководитель парка Иван Русев, останки обнаружены во время обследования береговой зоны НПП «Тузловские лиманы» специалистами, которые разыскивали моллюска «Крылья ангела», наличие которого свидетельствует о чистоте водоемов.

«В рамках текущей работы, в поисках уникального моллюска «Крылья ангела», на уровне 8 метров от поверхности земли, в глиняном обрыве, сотрудники нацпарка обнаружили останки древних животных, возможно мамонта, а может быть и мастодонта», - рассказал Русев.

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Он уточнил, что обнаружены различные кости (фрагменты костей) в серо-зеленой глине, часть которых была аккуратно изъята.

По его словам, сегодня в Одессу отправился сотрудник НПП, который передаст обнаруженное для диагностики и детального исследования в Одесский национальный университет им. Ильи Мечникова или в Одесский археологический музей НАН Украины.

Русев уточнил, что в этих двух учреждениях есть соответствующие специалисты для исследования находки.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Одессе были представлены результаты научно-исследовательской экспедиции, которая проводится в рамках проекта ЕС/ПРООН «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря» (EMBLAS-II).

Специалисты отмечали: моллюск «Крылья ангела» (получил название, так как его створки по своей форме похожи на крылья), наличие которого является свидетельством чистоты моря, возле берегов Одессы не обнаружен. Ближайшее место, где он обитает, - заповедники в Одесской области.

Как известно, «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.