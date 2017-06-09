В Николаевской области 25 тысяч человек остались без водоснабжения из-за экологической аварии

Первомайская местная прокуратура Николаевской области начала уголовное производство в связи с прекращением водоснабжения жителей города Первомайска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, уголовное производство начато 8 июня.

Читайте такжеНа оккупированной территории во время попытки запуска Донецкой фильтровальной станции обнаружен прорыв ЛЭП

"Местной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при эксплуатации гидросооружения - Первомайской гидроэлектростанции, повлекшего тяжелые последствия, а именно вследствие технической неисправности Первомайской ГЭС без водоснабжения остались 25 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ст. 236 УК Украины (нарушение правил экологической безопасности).

Досудебное расследование поручено Первомайскому отделу полиции Главного управления Нацполиции в области, сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

В рамках производства будет установлено, носили ли такие действия умышленный характер.