САП направила в суд дело о попытке хищения более 336 миллионов гривень "киотских средств"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Соломенский районный суд Киева обвинительный акт в отношении группы лиц по факту покушения на завладение «киотскими средствами» в сумме более 336 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

«По результатам досудебного расследования уголовного производства по факту покушения на завладение средствами, полученными Украиной в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата в качестве компенсации продажи единиц установленного количества выбросов парниковых газов, Специализированной антикоррупционной прокуратурой 06.06.2017 обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении

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Отмечается, что собранными материалами установлено, что группа лиц, в состав которой входили должностные лица ГП «Укрэкоресурсы», путем обеспечения победы фиктивных компаний в тендерных процедурах «Капитальный ремонт путем технического переоснащения светильников на основе ламп накаливания светильниками на основе LED-технологий для сокращения выбросов парниковых газов и улучшения социально-экономических условий» совершили покушение на завладение государственными средствами в сумме 336 009 811, 63 грн.

Как сообщал УНИАН, 31 марта руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства против 10 человек по факту покушения на завладение «киотскими средствами» в сумме более 336 млн грн.

По результатам предварительного расследования к уголовной ответственности привлечены десять человек.

Так, директор ГП «Укрэкоресурсы» Коваль уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч.2 ст.382 (неисполнение решения суда), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Двое сотрудников ГП «Укрэкоресурсы» - члены комиссии по проведению конкурсных торгов Кравченко и Добриловская уведомлены о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч.4 ст.358 (использование поддельного документа), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК.

Директор коммунального предприятия «Одесамиськсвитло» Прокопец, который путем подделки обеспечил необходимыми документами фиктивные предприятия для участия в тендерных закупках, уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК.

Еще один человек - бывший работник Южно-Украинской АЭС Соколов - уведомлен о подозрении в совершении пособничества в покушении на завладение государственными средствами и использовании поддельного документа, а именно преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 пособничество в покушении на завладение чужим имуществом), ч.4 ст.358 (использование поддельного документа) УК. Соколов находится в международном розыске, досудебное расследование в отношении него осуществляется заочно.

Приговорами судов уже осуждены два человека по фактам фиктивного предпринимательства (ч.1 ст.205 УК).

Также материалы досудебного расследования в отношении одного из соучастников по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 (пособничество в покушении на завладение чужим имуществом) УК и двух человек по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК, выделены в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск.