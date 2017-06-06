Глава миссии ОБСЕ в Украине призвал все стороны не допустить возникновение экологической катастрофы на Донбассе

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призвал все стороны военного конфликта на Донбассе приложить все усилия для защиты объектов инфраструктуры, чтобы не допустить возникновение экологической катастрофы.

Об этом сказано в заявлении Апакана на странице миссии в Facebook.

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«Защита объектов гражданской инфраструктуры является важной не только для благополучия всех проживающих в Донецкой и Луганской областях, но и ввиду того, что вызванные конфликтом повреждения водоочистных сооружений, химических заводов и сельскохозяйственных предприятий несут серьезную угрозу для окружающей среды. Повреждение любого из этих объектов может привести к экологической катастрофе, что, в свою очередь, поставит и без того пострадавшее население с обеих сторон линии соприкосновения в еще более затруднительное положение», - отметил Апакан.

Он напомнил, что сегодня Всемирный день охраны окружающей среды и призвал стороны конфликта приложить все усилия для защиты жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры и, таким образом, сохранить окружающую среду.