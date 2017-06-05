Эколог рассказала, почему отсутствие туристов в оккупированном Крыму – это хорошо

Благодаря существенному сокращению количества туристов в оккупированном Крыму существенно снизилась антропогенная нагрузка на акваторию Черного моря.

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

"За счет уменьшения количества отдыхающих сама эта проблема локализуется, антропогенная нагрузка на Крым снижается. В этом году ученые наши обследовали бухту Ласпи и там за последние 20 лет никто не видел такого количества дельфинов. Ведь именно в этой бухте несанкционированно становились корабли, сбрасывали балластные воды, сейчас нет этого объема сбросов из санаториев и с кораблей", — отметила эколог.

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По ее словам, улучшение состояния экосистемы моря носит временный характер, так как подконтрольное Кремлю руководство Крыма не интересуется состоянием инфраструктуры полуострова.

Сейчас в оккупированном Крыму расположены 28 полигонов ТБО (твердые бытовые отходы), однако работать могут только девять.