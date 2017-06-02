В зоопарке Амстердама грифы-геи стали родителями

В Голландском зоопарке сообщили, что двое грифов мужского пола после длительных отношений стали родителями после того, как смогли успешно высидеть яйцо, пишет ВВС.

Персонал зоопарка подложил двум грифонам яйцо, которое оставила мать. Птицы два месяца заботились о нем в своем гнезде.

Смотритель птиц Джоб ван Тол рассказал, что грифы-родители "очень крепкая пара" и прекрасно справляются со своими обязанностями.

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"Эти грифы живут у нас несколько лет. Они всегда вместе строят гнездо. Но как мужчины они не могли сделать одной вещи - снести яйцо", - сказал он ВВС.

Поэтому, когда работники зоопарка обнаружили брошенное яйцо, они сначала поместили его в инкубатор, а потом решили перенести к гнезду пары самцов.

"Это было рискованно, потому что мы не имели гарантий успеха, но в итоге решили, что это их единственный шанс", - сказал ван Тол.

В Королевском зоопарке Амстердама говорят, что новые родители заботятся о своем птенец, которому всего 20 дней.

"Как и некоторые виды пингвинов, грифы делают то же самое, они по очереди выполняют обязанности. Самки откладывают яйца, но они воспитывают потомство вместе, ищут пищу вместе. Птицы-мужчины запрограммированы на заботу", - сказал ван Тол.

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Это первое такое успешное высиживание птенца в зоопарке.

До этого был случай, что высидели птенца гетеросексуальные родители, которых спасли от ДТП в Испании

В зоопарке надеются выпустить этих двух птенцов в дикую природу, когда они подрастут и станут самостоятельными.