Как победить живодеров

В конце прошлого года зоозащитники Киева кинули клич в социальных сетях – в городе планируется массовая травля бездомных собак. Догхантеры совершенно открыто, опять-таки, в Интернете, призывали к «очистке города», прикрываясь предстоящим Евровидением. Обеспокоенность зоозащитников была вполне понятна – летом 2016-го менее, чем за две недели, в городе Ирпене Киевской области было уничтожено свыше 100 собак, но никто из убийц так и не был наказан.

По словам экологов, первый и единственный случай реального привлечения к ответственности за жестокое обращение с животными – дело киевского живодера Алексея Ведулы. Как известно, Ведула с особой жесткостью убил более 100 бездомных животных. Он их забивал, травил, клал на рельсы, выкалывал им глаза и отрубал конечности. Мордовал, преимущественно, щенков. В 2012 году Ведула был приговорен к 4 годам лишения свободы (в 2014 вышел по амнистии). Для украинского судопроизводства это был прецедент – впервые суд применил наказание в виде лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Факты по делу Ведулы тогда шокировали общественность. Впрочем, сегодняшние живодеры менее жестокими не стали.

Президент Киевского общества защиты животных Ася Серпинская рассказывает, как пара студентов убила домашнего котенка, справившего нужду в неположенном месте. Парень и девушка сначала избили детеныша, потом засунули его в стиральную машину на режим «отжим», поджарили в микроволновке, запихнули в морозильную камеру, а затем… выбросили в окно! Все свои «манипуляции» живодеры снимали на камеру, смеялись и комментировали свои действия. Подобных видеороликов, на которых люди мучают и убивают животных, в Интернете можно найти множество. Однако о случаях наказания их «режиссеров и актеров» экологам ничего не известно.

По всей Украине животных массово травят, отстреливают, выбрасывают приевшиеся живые «игрушки». В сельской местности, где животных не принято стерилизовать, число рождения детенышей никак не контролируется – их потом тоже выбрасывают на улицы или вывозят в лес и автозаправочные станции.

Таким образом, по мнению экологов, животные в нашей стране (как дикие, так и домашние) не защищены от человеческого насилия. Причина тому – отсутствие соответствующих норм в украинском законодательстве.

На сегодняшний день в Уголовном и Административном кодексах Украины есть две статьи, карающие за жестокое обращение с животными (ст.299 УК и ст. 89 АК). Кроме того, действует Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения», принятый в 2006 году. К сожалению, по словам экологов, данные законодательные акты – абсолютно «беззубые». «Убивать и мучить животных можно беспрепятственно и тебе ничего за это не будет», – сетует директор общественной организации «Киевский эколого-культурный центр» Владимир Борейко.

В качестве подтверждения неэффективности действующих законодательных норм экологи приводят конкретные цифры. По их информации, в течение пяти последних лет по указанными двум статьям УК и АК в Украине ежегодно карается не более 15 человек. Для сравнения, в Молдавии этот показатель ежегодно превышает 200 человек, а в США – порядка 1300 человек. «Количество населения в США в 8 раз больше, чем у нас. А вот за жестокое обращение с животными у них привлекается к ответственности в 78 раз больше людей, чем в Украине. Я не думаю, что американцы – более жестокие, чем мы. Поэтому такие показатели говорят только о том, что украинское законодательство абсолютно не действует», – подчеркивает Борейко.

Как же получается так, что законы - есть, но, по факту, никто не наказан? Директор Киевского эколого-культурного центра объясняет это двумя причинами.

Во-первых, по его словам, действующий закон Украины о защите животных не связан с уголовным и административным кодексами – в кодексах нет статей, которые бы наказывали за нарушение закона. «Вот есть [в Законе] правила обращения с животными при охоте. К примеру, что нельзя убивать беременных самок. Но отсылочной нормы в кодексе нет, и никакого штрафа за нарушение не будет. То есть, вроде, убивать нельзя, но… можно!», – говорит он.

Во-вторых, живодерам сегодня удается избегать наказания еще и потому, что действующие в кодексах нормы ограничивают экологов. Согласно ст.255 Административного кодекса, государственные и общественные экологические инспекторы имеют полномочия составлять протокол о преступлении по ст.89 «Жестокое обращение с животными» этого же кодекса. Но только если преступление осуществлено в отношении диких животных. Домашние, беспризорные, сельскохозяйственные животные под эту норму не попадают, и, соответственно, зафиксировать факт преступления по отношению к ним экологические инспекторы не могут. Даже если было совершено жестокое убийство!

Более того, сегодняшние законы не предусматривают «конфискацию» животного. Это значит, что даже если экологам стало известно о случаях жесткого обращения с домашними животными, прийти и забрать их у хозяев-живодеров активисты не имеют права.

Наказать тех, кто, к примеру, замордовал до смерти домашних животных, сославшись на ст. 299 Уголовного кодекса, тоже нельзя, так как в статье не прописана ответственность за убийство животного. В тексте речь идет лишь об «издевательстве над животными, относящимися к позвоночным, совершенном с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливании указанных животных друг на друга, совершенном из хулиганских или корыстных побуждений». Согласно этой же статье, преступник наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых минимумов (850 грн, – УНИАН) или арестом на срок до шести месяцев. Если те же действия совершались в присутствии малолетнего – штраф до двухсот не облагаемых минимумов (3400 грн, – УНИАН) или ограничение свободы до двух лет.

Экологи разбивают эти нормы «в пух и прах». Ведь, по их словам, большинство тех, кому по этим нормам «светит» колония, выходят на свободу за взятки. Да и вообще, вину преступника еще нужно доказать, а даже здесь есть камни преткновения – суды предпочитают такие дела закрывать, поскольку четко прописанных терминов в законе нет. «Вот по статье проходит «издевательство над животными», но у судьи возникает вопрос: что такое «издевательство»? – То, что я его не кормлю неделю, бью – это издевательство или нет? Или, где объяснение в законе, что такое «жестокий метод»? – Не прописано», – объясняет Владимир Борейко.

По мнению экологов, жестоким обращением стоит считать и эксплуатацию животных ради развлечений. «У нас можно брать животных и всячески насиловать содержанием на заправках, в кабаках, а в Болгарии в аналогичном законе говорится, что запрещается использовать животных в развлекательных учреждениях. Тоже самое касается цирков. Практически все европейские законы запрещают передвижные цирки и вообще использование животных в цирках», – рассказывает Борейко.

В свою очередь, президент Киевского общества защиты животных Ася Серпинская напомнила, что в Украине животные жестоко эксплуатируются в развлекательной сфере – в частности, в стационарных и передвижных цирках.

«В передвижных цирках они содержатся в особенно жестоких условиях – месяцами находятся в тесных клетках. Большое животное – медведь – даже не может выпрямиться во весь рост или лечь. Из-за того, что животное ограничено в движениях, оно начинает неестественно перекачиваться с лапы на лапу. О дрессировках я вообще молчу! Дрессировки – это пытки для животных. Иначе, чем через боль, голод, электрошок животное не будет выполнять трюки», – подчеркивает она.

Владимир Борейко также добавил, что несмотря на действующий законодательный запрет на использование хлорированной воды в украинских дельфинариях (разрешена только морская), эта норма также продолжает нарушаться, поскольку оштрафовать дельфинарии, де-факто, невозможно.

Экологи сообщают, что на сегодняшний день в Верховной Раде «висит» 10 законопроектов, касающихся обращения с животными. Три документа посвящены запрету использовать животных в цирке, и 7 направлены на повышение штрафов за жестокое обращение с животными.

Отметим, 4 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным (№5119-1). Этим документом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что издевательство над позвоночными животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, а также натравливание указанных животных друг на друга, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет. Также устанавливается, что те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о том, что жестокое обращение с животными, их истязание или совершение других действий, которые привели к их мучению или увечью, влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 (сейчас – от 9 до 21) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Однако, экологи рассматривают этот и другие документы как пример половинчатости решения серьезной проблемы. Во-первых, потому что такие штрафы никого не испугают, а, во-вторых, потому что описанные выше «пробелы» в законодательстве и кодексах – остаются.

«Когда хулиган понимает, что он будет наказан, он не полезет. Когда же хулиган знает, что его не накажут… Вот ситуация с лосями: 20 тысяч стоит лицензия, 20 тысяч – штраф за убийство лося. Если я браконьер, мне нет никакой разницы. Сделайте штраф в 100 тысяч, тогда я буду думать», – подчеркивает Владимир Борейко.

Напомним, в январе этого года браконьеры в Нежинском районе Черниговской области расстреляли стаю лосей, убив самца и беременную самку, четверо молодых животных были ранены. Этот случай стал одним из факторов введения моратория на охоту на лосей в Украине, который вступил в силу в начале февраля этого года. По разным подсчетам, популяция лосей в Украине насчитывает не более 6 тысяч особей.

В 2013 году Украина ратифицировала Конвенцию о защите домашних животных, однако она до сих пор так и не имплементирована в наше законодательство. Также не были имплементированы некоторые директивы ЕС по защите различных групп животных: сельскохозяйственных, экспериментальных, директива о транспортировке животных. «Пока наше зоозащитное законодательство не будет приведено к европейскому стандарту, пока в обществе не будет менталитета европейского отношения к животным – эта ужасная ситуация с жестоким обращением будет сохраняться», – заявляет Ася Серпинская.

Эколог убеждена: нужно воспитывать в детях чувство жалости и любви к братьям нашим меньшим, тогда и менталитет всей нации потихоньку будет формироваться. А, по мнению Борейко, изменить отношение общества к животным смогли бы лидеры мнений, к примеру, звезды эстрады как это происходит за рубежом. Однако, к сожалению, на сегодняшний день таких людей в нашей стране он не видит.

Так или иначе, в мире все еще много стран, в которых ситуация с защитой животных от жестокости людей обстоит еще хуже, чем у нас – это Беларусь, Россия, Турция, Вьетнам, Китай. Сравнивать себя в этом вопросе со странами Азии (где даже варят собак) – не логично. А становится в один ряд с Беларусью и Россией – как-то не хочется.

Ирина Шевченко