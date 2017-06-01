Уникальный крокодил Вася из Николаева попал в Книгу рекордов

70-летний крокодил Вася из Николаева стал рекордсменом – старейший миссисипским аллигатором в мире, который живет в неволе. Обычно такие рептилии живут не более 45 лет, говорится в сюжете ТСН.

Директор зоопарка Владимир Топчий впервые увидел Васю, когда сам еще был юннатом. "Сколько я себя помню, я помню это животное. В зоопарке старше меня только крокодил Вася. В 1952 году аллигатор приехал к нам из Москвы в обмен на четырех львят", - рассказал мужчина. Из маленького 50-сантиметрового ребенка вырос 3-метровый аллигатор.

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Елена Коваль ухаживает за Васей уже 14 лет и убеждена, что аллигатор умный, а свою помощницу чувствует даже сквозь стену и сразу ползет здороваться. "Я вот когда натираю стекло, увидит меня – переплывает. Ты моя радость, толстяк", - говорит работник Николаевского зоопарка. Крокодил выполняет все команды Елены, послушно переползает в другой вольер, когда нужно прибраться. Хорошо кушает, особенно любит мясо и рыбу. Наибольшее же удовольствие получает от купания – в воде расслабляется и радует глаз непринужденным поведением.

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Работники зоопарка говорят, что несмотря на принадлежность к крайне опасному виду хищников, Вася на нрав добрый и очень спокойный. Предполагают, что именно в этом и есть секрет его долголетия. Возраст и статус животного-рекордсмена подтвердили в Книге рекордов Украины. А в зверинце надеются, что лет через 10 пригласят гостей на новый рекордный юбилей Васи.

Напомним, что вчера во Львове, выпрыгнув из мусорника, крыса напала на женщину.