На Львовщине из-за несанкционированной врезки в трубопровод две горные реки были загрязнены дизтопливом

В Турковском районе Львовской области из-за несанкционированной врезки в трубопровод ГП «ПрикарпатЗападтранс» произошла утечка дизельного топлива в горные реки Яблонька и Стрый.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, сообщение о масляных пятнах с характерным запахом дизтоплива на поверхности реки Яблонька в райцентре Турка поступило еще вечером 29 мая. Установлено, что река и берега водоема загрязнены нефтепродуктами, утечка которых произошла из-за несанкционированной врезки в трубопровод на территории села Бориня Турковского района.

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30 мая бригадой ГП «ПрикарпатЗападтранс» врезка ликвидирована, выставлены боновые заграждения на реке Яблонька для недопущения утечки загрязненной воды.

По состоянию на утро 31 мая, основное количество нефтепродукта с поверхности воды собрано. Проводятся работы по очистке берегов реки Яблонька, загрязненных нефтепродуктами.

Как отмечается в сообщении, 30 мая работники гидропоста «Ясеница» обнаружили пятна нефтепродуктов интенсивностью от 10 до 2 баллов на поверхности реки Стрый в Турковском районе. По состоянию на 31 мая, интенсивность пятен на поверхности воды реки Стрый в пределах гидропоста увеличилась и составляет 8 баллов.

Наблюдение за состоянием рек Яблонька и Стрый продолжается.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине из-за хлора в реке массово погибла рыба.