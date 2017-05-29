На Житомирщине из-за загрязнения реки Хомора погибло много рыбы

В Житомирской области выявлена гибель рыбы в результате загрязнения реки Хомора.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Житомирской области, гибель рыбы обнаружили на прошлой неделе в реке Хомора на территории Барановского района Житомирщины.

С выездом на место факт загрязнения реки был подтвержден: вода была не прозрачная, а с оттенком серого цвета, имела неприятный запах, а также кое-где на поверхности воды наблюдалась мертвая рыба», - сказано в сообщении.

По результатам предыдущих анализов специалисты установили, что река Хомора периодически загрязняется стоками со стороны Хмельницкой области.

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«Учитывая тот факт, что стоки в реку попадают от трех Хмельницких предприятий, Государственной экологической инспекцией Украины поручено Государственной экологической инспекции в Житомирской области и Государственной экологической инспекции в Хмельницкой области провести внеплановые проверки в период с 24 мая по 2 июня», - говорится в сообщении.

Подробнее о загрязнении реки Хоморы сообщил сегодня сайт Барановской райгосадминистрации.

«Рабочей группой при райгосадминистрации установлено, что, начиная от границы Хмельницкой и Житомирской областей, река Хомора имеет светло-серый (свинцовый) цвет, очень мутная, не прозрачная, у берегов, в заводях и на растительности накопления темно-серых вложений, ощущается едкий неприятный запах хозяйственно-фекальных стоков. В районе поселка Першотравенск и села Глибочок живой рыбы, практически, нет, обнаружены отдельные экземпляры малька мертвой рыбы», - говорится.

Ситуация получила широкую огласку как в Барановском районе, так и на Житомирщине в целом.

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Ущерб, нанесенный окружающей среде вследствие гибели рыбы, сейчас устанавливаются.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года на Житомирщине уже были случаи загрязнения рек Хомора и Случ, однако ситуацию удалось стабилизировать.