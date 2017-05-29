В Тернополе задержали браконьеров, которые вылавливали рыбу из городского пруда в промышленных масштабах (фото)

В Тернополе общественные активисты совместно с рыбаками поймали трех мужчин, которые на территории дальнего пляжа, неподалеку с базой, вылавливали рыбу сетями.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Тернопольской области, правонарушителей задержали в ночь с 24 на 25 мая.

По словам директора общественной организации «Скала» Андрея Объещика, браконьеры пытались убежать и спрятаться в помещении базы. Однако активисты вызвали следственно-оперативную группу, патрульных и представителей муниципальной полиции.

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Во время осмотра помещения базы правоохранители изъяли около 15 сеток, большинство из которых ручной работы, лебедку, битую, крюки для поиска сеток, шнурки и другое оборудование для незаконной рыбалки. Также изъяли незаконный улов: девяносто четыре леща, судака, плотвы, окуня и рака. Большинство рыб были с икрой.

По данным Андрея Объещика, сумма ущерба составляет 32 тыс. грн., ведь рыночная цена леща составляет 301 грн за штуку, а судак стоит почти 900 грн.

Общественный активист считает, что незаконный отлов продолжался постоянно с целью промышленного производства.

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Правоохранители установили личности браконьеров. Двое из них - работники с базы. Директор учреждения заверил, что уже готовит приказ об их увольнении.

По факту браконьерства начато уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, в Украине до 10 июня запрещен массовый вылов рыбы в связи с нерестом.