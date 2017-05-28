В Киеве на озере Тельбин запустили современную систему аэрации для его очистки и насыщения воды кислородом

В Киеве на озере Тельбин запустили современную систему аэрации для его очистки, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Как заявил городской голова Виталий Кличко во время запуска системы, она уникальна, поскольку даст возможность насыщать кислородом воду и очищать ее.

"И здесь можно будет безопасно купаться. А озеро Тельбин станет еще более популярным местом отдыха киевлян", - добавил он.

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Мэр напомнил, что в течение многих лет с тротуаров в водоем дождевыми потоками сносило грязь. Поскольку озеро довольно глубокое, естественная аэрация сверху не дает возможности насыщать его кислородом. Поэтому начался процесс гниения и озеро постепенно начало превращаться в болото.

Сейчас там установлена система, которая состоит из 8 аэраторов, работает мощная компрессорная станция и вдоль берега проложен трубопровод с кислородным воздухом. Он подается по трубам в центр озера и насыщает кислородом воду.