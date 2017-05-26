В Виннице обустроят эко-парковку

В Виннице на улице 600-летия обустроят эко-парковку. Об этом сообщает "Винница.инфо".

Экологическая парковка, которая будет вымощена специальной плиткой, сквозь которую будет прорастать газон, появится вдоль улицы 600-летия от Хмельницкого шоссе до улицы Келецкой. Как рассказал директор департамента коммунального хозяйства и благоустройства Владимир Ниценко, с одной стороны будет обустроено 6 парковочных зон, и еще две по другой стороне дороги от Хмельницкого шоссе до улицы Порика. Общее количество парковочных мест – до 35.

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Экологические парковки обойдутся городскому бюджету в 1,1 миллиона гривен. Кроме того, еще 1,8 миллиона потратят на строительство парковки возле 1-й больницы вдоль Хмельницкого шоссе от улицы воинов Интернационалистов до въезда в районную больницу. Также в планах обустроить паркоместа на месте тротуара возле 2-й школы по улице Хлебной.