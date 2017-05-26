Экологи требуют отложить публичные слушания по проекту "Северный поток-2"

«Гринпис России» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) обратились к главе Минприроды РФ Сергею Донскому с требованием перенести публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду проекта строительства газопровода «Северный поток-2», передает "Коммерсант".

Несмотря на то, что еще в начале апреля на сайте Минприроды появилась информация о дате проведения слушаний и городе, где они пройдут, более полная информация так и не была размещена, сообщают экологи. Публичные слушания чиновники запланировали на 1 июня в Кингисеппе (Ленинградская область). «Адрес будет уточнен позднее»,— говорится в сообщении ведомства.

«До сих пор, хотя до 1 июня осталась всего неделя, не опубликовано никакой информации о месте и времени проведения данных публичных слушаний»,— сообщают экологи. Между тем, публичные слушания «должны проходить в соответствии с положением об ОВОС, которое устанавливает обязательность информирования и участия общественности на всех этапах ОВОС, публикации информации о дате и месте проведения общественных слушаний не позднее чем за 30 дней до их проведения в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти», отмечают экологи в письме министру.

Ранее природоохранное ведомство направило контактным лицам конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте в Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии разработанную компанией Nord Stream 2 AG документацию по оценке воздействия на окружающую среду по строительству морского газопровода «Северный поток-2» — нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море.

Как сообщал УНИАН, на строительство газопровода "Северный поток-2" от России в Европу в обход Украины "Газпром" и его европейские партнеры выделят бридж-кредит (краткосрочный, на три года) на общую сумму 6,65 миллиарда евро. Воплощением проекта займется компания Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 AG планирует построить газопровод длиной 1,2 тысячи километров по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину. Маршрут пройдет вдоль газопровода "Северный поток". В целом проект оценивается в 9,5 миллиарда евро.