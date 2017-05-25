На Житомирщине правоохранители задержали двух копателей янтаря, изъяв у них автомобиль и квадроцикл

На Житомирщине вчера, 24 мая, правоохранители задержали двух незаконных копателей янтаря, изъяв у них автомобиль, квадроцикл и другое орудие. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

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По ее словам, в Олевском районе работники Управления защиты экономики Национальной полиции совместно с местными полицейскими задержали двух жителей Ривненской области, которые с помощью мотопомпы и принадлежностей пытались добывать янтарь. У них изъяли транспорт и орудия незаконного промысла. Сейчас начато уголовное производство.

Днем 24 мая в ходе оперативно-профилактической отработки территорий, где возможна добыча янтаря, вблизи села Замысловичи полицейские задержали двух мужчин в возрасте 22 и 30 лет, жителей Ривненской области. Мужчины с помощью мотопомпы размывали почву для добычи «солнечного камня».

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С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Олевского отделения полиции изъяли автомобиль «УАЗ», квадроцикл, мотопомпу, пожарные рукава, заборник для воды и другое оборудование, с помощью которых мужчины осуществляли незаконный промысел.

Сейчас начато уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Подобные противоправные действия наказываются штрафными санкциями, ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.