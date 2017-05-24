Кличко призвал Нацкомиссию помочь в решении экологических проблем на левом берегу

Киев просит Нацкомиссию поддержать инвестпрограмму «Евро-Реконструкции» для решения экологических проблем на левом берегу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Реконструкция газоочистного оборудования котлоагрегатов на Дарницкой ТЭЦ позволит улучшить экологическую ситуацию на левом берегу Киева. Поэтому мэр обратился к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), с просьбой поддержать на очередном заседании, 25 мая, инвестиционную программу ООО «Евро-Реконструкции» для такой реконструкции.

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«Мы понимаем, насколько острым является вопрос экологии для киевлян, которые проживают рядом с Дарницкой ТЭЦ. Жители близлежащих домов особенно обеспокоены работой золошлакоотвала, который в народе носит название озеро «горячка», и негативными последствиями его работы для окружающей среды. Городская власть поддерживает инициативу изменить систему удаления твердых отходов сжигания угля на более современную, чтобы улучшить экологическую ситуацию в Дарницком районе столицы. И, подчеркну: очень важно, что выполнение указанных работ не приведет к увеличению тарифа ни тепловую, ни электрическую энергию для потребителей», – отметил городской голова.

Виталий Кличко отметил, что городская госадминистрация совместно с представителями общественности будут контролировать ход выполнения работ на Дарницкой ТЭЦ и соблюдение технических требований.

«Я также отмечаю, что «Евро-Реконструкция» должна принять все меры для безопасного функционирования «горячки», пока объект не будет рекультивирован. Это особенно важно в жаркий период, чтобы пыль и другие загрязняющие вещества не попадали на территорию жилых массивов», – подчеркнул мэр Киева.

Справочно. Дарницкая ТЭЦ работает с 1954 года и отапливает почти десятую часть всей жилой площади Киева. Основным проектным топливом является антрацитовый штыб. Также возможно использование природного газа и мазута. Благодаря возможности сжигать уголь, 300 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов города Киева платят за тепло и горячую воду существенно меньше чем большинство других киевлян. Наличие в черте города собственного мощного производителя электроэнергии является гарантией стабильности всей системы электроснабжения Киева.

Согласно плану действий, после поэтапной установки современных электрофильтров на каждом котлоагрегате теплоэлектроцентрали, шлаки в сухом виде будут оставаться на территории станции для дальнейшего использования в строительной отрасли. В дальнейшем прекратится использования днепровской воды для транспортировки отходов в «горячку», а саму территорию золошлакоотвала можно будет рекультивировать, освободив ее от угольной золы, которая накапливалась там более полувека.

Полная поэтапная модернизация системы газоочистки произойдет в течение ближайших 5 лет. Это связано с технологической возможностью полностью отключать на время ремонта только один котел в год.