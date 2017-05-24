Greenpeace провел акцию в Ватикане перед визитом Трампа

Накануне визита президента США Дональда Трампа в Ватикан активисты международной экологической организации Greenpeace провели поздно вечером во вторник акцию, спроецировав на купол Собора Святого Петра световую надпись "Planet Earth First", сообщила квестура (полицейское управление) Рима, как пишут "Риа Новости".

Судя по всему, таким образом "зеленые" хотели обратить внимание общественности на серьезную разницу во взглядах нынешнего главы Белого дома и папы Римского Франциска по проблеме изменений климата на планете.

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По информации квестуры, в акции приняли участие восемь человек. Несмотря на беспрецедентно высокий уровень безопасности, который правоохранительные органы Италии обеспечивает в Риме во время визита Трампа, полицейские не стали принимать какие-то меры в отношении активистов Greenpeace и ограничились установлением личности всех участников акции. Согласно сообщению квестуры, сделано это было "с учетом неопасности данной инициативы".

Президент Трамп в среду утром нанес визит в Ватикан, где впервые встретился с папой Римским Франциском. Их беседа продолжалась около 30 минут.