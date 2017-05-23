ВР адаптировала порядок стратегической экологической оценки к европейским нормам

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О стратегической экологической оценке» (№ 6106).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Рыбак отметил, что законопроект разработан с целью адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части установления сферы применения и порядка осуществления стратегической экологической оценки в соответствии с подходом, закрепленным в Директиве Европейского парламента и Совета ЕС.

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По его словам, действие этого законопроекта распространяется на документы государственного планирования, которые будут иметь влияние на окружающую среду и здоровье населения.

Рыбак добавил, что действие законопроекта не распространяется на документы государственного планирования, которые касаются национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций, бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы, а также программы экономического и социального развития АР Крым, областей, районов и городов на краткосрочный период.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что основные задачи стратегической экологической оценки, которые должны поэтапно решаться в следующие годы: интеграция экологических целей и приоритетов, связанных с обеспечением устойчивого развития до разработки определенных документов государственного планирования; согласование процедур по проведению СЭО в соответствии с аналогичными процедурами государств Европейского Союза на основе соответствующих межгосударственных соглашений, международных конвенций и т. п; распространение практики СЭО на местные проекты и программы; совершенствование механизмов реализации СЭО и контроля ее эффективности.