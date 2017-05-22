В Луцке 500 человек провели акцию протеста с требованием закрыть производство биоэтанола на сахарном заводе

Жители Луцка из-за зловония в городе, которое продолжается уже почти два месяца, провели акцию протеста возле Гнидавского сахарного завода, на территории которого работает линя ООО «БИО ТЭК» по производству биоэтанола.

Как передает корреспондент УНИАН, около полутысячи жителей микрорайона Вересневое и близлежащих населенных пунктов протестовали против выбросов и неприятного запаха, вследствие которого у людей ухудшается здоровье.

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По словам местных жителей, в результате деятельности завода по производству биоэтанола в окружающую среду попадают канцерогенные вещества, ведь в производстве используется серная кислота. Все это происходит в 200-300 метрах от жилого массива и детского сада. Многие люди испытывают дискомфорт, их тошнит и кружится голова.

«Это является уголовной ответственностью владельцев и тех, кто давал разрешение на открытие такого производства. Общественные слушания не проводилось, нас не поставили в известность. Для нас это вопрос выживания, - отметила одна из участниц акции протеста.

Люди требуют полного закрытия производства биоэтанола на территории микрорайона Вересневого, а также проведения независимой экспертизы выбросов и зловония, которые вредят здоровью.

Председатель Волынского облсовета Игорь Палица, который также прибыл на акцию протеста, заверил людей, что в областном совете будет создана специальная комиссия, которая установит причины зловония в городе, а завод не будет работать до тех пор, пока все не выяснится. Также он подчеркнул, что в случае нарушений будет открыто уголовное производство.

«Обещаю, завод не будет работать, если будет запах. Никакая серная кислота не будет использоваться, если это будет вредить людям и окружающей среде», - отметил Палица.

Между тем, председатель правления ПАО «Гнидавский сахарный завод» Ростислав Новосад отметил, что работа линии по производству биотоплива сейчас приостановлена до выяснения причин распространения зловония. По его словам, завод проведет все необходимые исследования и будет действовать в рамках законодательства.

Вместе с тем Новосад отметил, что на выходе с завода неприятных запахов нет. Причины они, по его словам, могут быть связаны с тем, что на поля фильтрации сахарного завода сливают не только отходы сахароварения и производства биоэтанола, но и фекалии из микрорайона Вересневого.

Биоэтанол получают в процессе переработки растительного сырья; используют как биотопливо или топливную добавку.