Житомирские пограничники вместе с полицией задержали браконьеров вблизи зоны отчуждения

Житомирские пограничники вместе с полицией вчера, 21 мая, задержали двух браконьеров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«Пограничники совместно с представителями взаимодействующих структур, продолжают осуществлять мероприятия по недопущению браконьерской деятельности в контролируемых пограничных районах», - рассказал УНИАН руководитель этой пресс-службы Юрий Шахрайчук.

Читайте такжеВ Украине потратят 40 миллионов гривен на зарыбление рек

Так, вчера пограничники отдела «Млачивка» Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции зоны ЧАЭС во время несения службы на Киевщине на контрольном посту «Полесское» остановили автомобиль «Нива». При осмотре транспортного средства правоохранители в багажном отделении обнаружили рыболовные сети и свежевыловленную рыбу.

Было установлено, что 36-ти и 29-летний жители города Овруч и Овручского района Житомирской области осуществляли незаконный вылов рыбы на Киевщине вблизи Чернобыльской зоны отчуждения в реке Уж запрещенными орудиями лова.

Рыболовные сети общей длиной 300 метров и незаконно добытую рыбу разных видов изъяла полиция. Сейчас нарушители задержаны, в отношении них проводятся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее под Мариуполем задержали "ракового" браконьера.