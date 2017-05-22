На Житомирщине задержали трех киевлян, которые пытались незаконно попасть в Чернобыльскую зону

В Житомирской области вчера, 21 мая, задержали трех человек, которые пытались незаконно попасть в Чернобыльскую зону отчуждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, трех киевлян обнаружили вчера пограничники Житомирского отряда совместно с полицейскими.

Пограничники отдела «Иванков» Житомирского отряда совместно с сотрудники Национальной полиции задержали трех человек, которые пробирались в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения.

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Правонарушителями оказались 18-ти и 20-летние жители столицы. Они в обход контрольного пункта пытались незаконно попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на так называемых «сталкеров» были оформлены административные документы.