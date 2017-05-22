В Швейцарии на референдуме проголосовали за отказ от АЭС

В Швейцарии в воскресенье, 21 мая, прошел референдум за пошаговый отказ от АЭС и постепенный переход на возобновляемую энергетику, передает DW.

По данным телеканала SRF, 58,2 процента участников голосования высказались за новый закон по энергетике и постепенный отказ от АЭС.

На данный момент атомные электростанции обеспечивают около 30% потребностей страны в электроэнергии.

Реформа предусматривает, например, запрет строительства новых атомных электростанций, а также сокращение использования в стране таких традиционных источников электроэнергии, как газ и уголь. Их должны заменить к 2050 году возобновляемые источники: солнечная, ветровая энергия, сжигание биомассы и тому подобное.

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Чтобы облегчить переход на альтернативные источники энергии, предусматривается дополнительное финансирование из бюджета.

В то же время существующие ныне пять атомных электростанций будут работать до тех пор, пока надзорные органы сочтут их эксплуатацию безопасной.

При этом противники новой энергетической стратегии опасаются, что она может поставить энергоснабжения страны под угрозу и оказаться слишком дорогой. Критики называют отказ от АЭС копированием немецкой энергетической политики и считают ее неуместной для Швейцарии.

Отметим, что ранее Китай начал строительство национальных мини-АЭС. Их планируют использовать для энергоснабжения и отопления отдельных жилых районов.