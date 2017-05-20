Минприроды инициирует проведение научного учета популяции лося и занесения его в Красную книгу

Министерство экологии и природных ресурсов Украины, несмотря на неоднократные обращения ученых и экологической общественности по снижению численности и сокращению ареала обитания популяции лося, инициирует проведение научного учета популяции лося и занесения его в Красную книгу Украины.

Как сообщается на сайте Минприроды, об этом во время рабочей межведомственной встречи с экологами, учеными и представителями Лесхоза заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Василий Полуйко.

По его словам, Минприроды уже подготовило и передало официальное письмо в Национальную комиссию по вопросам Красной книги Украины.

Кроме того, Минприроды инициирует проведение соответствующих научных исследований, которые бы позволили исследовать реальное состояние популяции лося.

«Чтобы снять напряжение в спорах относительно состояния популяции лосей в Украине, мы выступаем за проведение научных исследований с участием авторитетных украинских ученых, чтобы получить объективные данные по состоянию популяции. Мы также выступаем за привлечение к исследованию как можно большего количества ученых и экологов, которые занимаются данной тематикой», - сказал Полуйко.

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Он отметил, что финансирование научных исследований возможно за счет средств Программы финансирования природоохранных мероприятий.

Как отметили в Минприроды, сейчас в Украине лось является последним из трофейных охотничьих видов. По разным данным, численность популяции составляет на уровне 2 - 6 тыс. голов. Ученые отмечают, что если в начале 90-х гг. лось встречался во всех областях Украины, кроме Крыма, то сейчас это животное встречается в основном в лесной зоне.