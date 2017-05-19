В Киеве начала работу новая речная полиция (фото)

В пятницу, 19 мая, состоялась презентация возможностей обновленного отдела водной полиции и его взаимодействия с спецподразделением полиции КОРД.

Как сообщила пресс-служба, в рамках презентации сотрудники водной полиции во взаимодействии с бойцами полицейского подразделения специального назначения КОРД провели спецоперацию по задержанию условных преступников, которые захватили речное судно.

Глава Национальной полиции Сергей Князев выразил надежду, что подразделение будет положительно оценено гражданами.

"Я думаю, что молодое подразделение будет иметь положительные отзывы от граждан", - сказал он.

По его словам, такое событие является очень уместным, учитывая приближение начала летнего сезона. Граждане будут активно отдыхать на воде и в прибрежной зоне, поэтому нужно надежно охранять их покой.

На работников отдела возложены обязанности по обеспечению правопорядка на акватории реки Днепр и на объектах Киевского воднотранспортного комплекса.

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К территории обслуживания отдела относится 43 километра реки Днепр, включительно с частью Каневского водохранилища. Общая площадь обслуживаемой территории составляет около 1,6 тыс. кв. км.

На сегодня штатная численность личного состава отдела водной полиции Киева составляет 47 должностей, в частности - 29 офицеров и 16 должностей рядовых полицейских.

Министр внутрених дел Украины Арсен Аваков отметил на своей странице в Facebook, что новые речные патрульные снабжены обновленными катерами, обновленной системой мониторинга акватории за счет дронов и сводной системой мониторинга полицейских сил Киева.

"Подключение к патрулированию и операциям полицейского вертолета и специальных полицейских сил КОРДа сегодня публично демонстрировали на реке Премьеру и журналистам во время учений. Отработали реакцию полицейских подразделений на захват террористами- злоумышленниками прогулочного катера. Слаженностью действий полицейских на этих учениях удовлетворен! И это главная новость - в новом подразделении проведена переподготовка полицейских. Работают, как и КОРДовцы отлично", - отметил Аваков.

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Кроме того, по словам Авакова, скоро обновленные, дополнительно оснащенные подразделения полиции на воде появятся в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Одесской и Донецкой областях.